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Возле могилы Льва Толстого сфотографировали смерть в черном балахоне

Сегодня, 20:00

Снимок появился в сети уже давно, но призрака в гуще деревьев заметили только сейчас.

Пользователи сети предположили, что смерть в черном балахоне охраняет место захоронения Льва Толстого в родовом поместье в Ясной Поляне. Другие считают, что возле могилы писателя сфотографировали призрак самого Толстого, который восстал из земли и гулял по лесу. Неожиданно за этим занятием его застали люди, которые пришли на экскурсию.

Туристы засняли место захоронения писателя, но сразу не обратили внимание, что на заднем фоне возле деревьев стоит фигура, похожая на человеческую, но закрытая черным балахоном. На фото также невозможно четко увидеть лицо призрака. Оно накрыто черным капюшоном, но явно видно, что у "загадочного демона" вместо лица оголенный череп без глаз.

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