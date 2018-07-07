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В Ростове на конкурсе ЖКХ торжественно выбрали лучшего газосварщика

Сегодня, 20:12

Им оказался Максим Беспалов из Пролетарского района. Призеры получили грамоты и денежные призы от спонсоров.

Сегодня, 7 июля, в Ростове на конкурсе ЖКХ торжественно выбрали лучшего газосварщика. Мероприятие проводилось в два этапа с теорией и практикой. В рамках первого участники тянули билеты и отвечали на три вопроса, за правильный ответ каждому отчисляли 5 баллов. В практической части конкурсанты приваривали трубу к листу из металла, учитывая заглушки и патрубок.

Основной целью проведения такого необычного конкурса выступает привлечение кадров к профессии. Всего в Ростове проведут 11 конкурсов на лучшего работника ЖКХ. Сварщик был выбран в первом мероприятии в этом году, следующий конкурс пройдет 14 июля, где определят, кто лучший кровельщик в Ростове.

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