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Воронежцы бьют рекорды по ночным обращениям в стоматологию

Сегодня, 19:41

К услугам горожан в позднее время суток в Воронеже есть только одно медицинское учреждение, где пациентам со стоматологическими проблемами могут предоставить срочную медицинскую помощь.

За прошедшие с начала этого года шесть месяцев дежурные врачи стоматологической поликлиники №4 приняли 3 812 человек с жалобами на зубную боль. Такая информация поступила от пресс-секретаря регионального отдела здравоохранения.

В этом году воронежцы уже бьют собственные прошлогодние рекорды по ночным обращениям в стоматологию. Так, в 2017 году количество ночных посещений стоматолога составляло всего 3 777 случаев, а в 2016 году еще меньше — 3 726. Таким образом, виден явный рост числа ночных пациентов из года в год.

Единственным медучреждением по оказанию неотложной медпомощи независимо от времени суток является городская стоматология № 4. Кабинет открыт в любой день с 20:00 до 8:00. Там дежурят пять врачей-стоматологов и четыре медицинские сестры. Горожан обслуживают бесплатно по страховому полису ОМС.

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