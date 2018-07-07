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В Нижегородской области проявилось смерчевое облако апокалипсиса

Сегодня, 19:26

Нижегородцы не в первый раз наблюдают «аномальное» небо – еще в апреле они смогли увидеть вымеобразные облака.

6 июля в Нижегородской области местная жительница Наталья Богачек увидела, как проявилось смерчевое облако и поделилась на своей страничке в социальных сетях фотографиями и видео интересного явления в небе. Как можно заметить, облако одно, но оно очень длинное и будто «завернутое». Девушка рассказала, что по ее ощущениям, одна часть двигалась, а вторая за четыре минуты описала над ее головой четверть круга и совсем не поменяла форму. Однако позже облако "апокалипсиса" все же «растаяло».

Наталья была заворожена такой красотой - говорит, что впервые ей удается быть свидетелем такого природного явления.

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