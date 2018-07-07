В Москве полиция арестовала Владимира Путина

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Очередь из желающих сфотографироваться с президентом России выстроилась на Никольской улице.

Полиция арестовала в Москве Владимира Путина. Правда, не настоящего, а картонного. Фигура российского президента во весь рост появилась при неизвестных обстоятельствах на Никольской улице. Кто её здесь установил и зачем, не известно. Несмотря на цели организаторов, рядом с «Путным» мгновенно образовалась очередь из желающих сфотографироваться с ним. Люди стояли по несколько минут, чтобы получить заветное фото. При этом никакого негативного подтекста никто в этом не усматривал. К сожалению для москвичей и гостей города, фигура простояла на улице относительно недолго. Уже скоро на месте появилась полиция и унесла картонного президента в не известном направлении.

Ранее мы писали, что картонный мексиканец стал звездой ЧМ-2018. Мужчину на мундиаль в Россию не пустила жена, в связи с чем, он попросил друзей отвезти в далёкую страну его фотографию во весь рост, распечатанную на картонной панели.