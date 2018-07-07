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Лекарство от давления Валсартан может вызывать рак

Сегодня, 19:17

В 23 странах начинается отзывная кампания препарата. Это – антигипертензивное средство, блокатор рецепторов ангиотензина ІІ (БРА). В 2008, 2009 и 2010 годах - самое назначаемое лекарственное средство для лечения артериальной гипертензии в мире.

Препарат является дженериком, то есть, у него истек срок патентной защиты, и производить лекарство имеет право любая фармакологическая компания.

В лекарственном средстве обнаружили вещество, которое может вызывать рак. Опасный канцероген N-Нитрозодиметиламина (NDMA) был обнаружен в популярном лекарстве от давления во время испытаний препарата сторонним поставщиком.

Производителем опасного лекарства от давления является китайская компания Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.

Британское управление по контролю за лекарственными средствами утверждает, что появление канцерогена в препарате Валсартан произошло в результате изменения одного из техпроцессов на производстве в Китае.

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