НЛО в Казахстане оказался космическим мусором

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Светящийся шар упал на Землю и местные жители попытались выяснить, что это был за космический объект.

Ночью 5 июля жители населенного пункта Бастандык стали очевидцами падения с неба светящегося шара. Местные жители решили, что это НЛО и обратились в правоохранительные органы. На месте предположительного падения объекта было обнаружено нечто похожее на шар с люком. Оно было сделано из ткани, имеет размер 3х3 метра, а вокруг были разбросаны различные детали.

Специалисты утверждают, что упавший объект является космическим аппаратом, сделанным на Земле и запущенным в космос, но теперь он оказался космическим мусором и никакой ценности из себя не представляет.

Ранее в Казахстане также произошло "мистическое ЧП". Предполагалось, что чужеродный космический корабль упал на Землю и стал причиной крупномасштабного пожара. На месте падения был обнаружен фрагмент чего-то, напоминающий люк. Однако скептики заявляют, что эти события являются последствием неудачного запуска ракеты и ничего "мистического" или инопланетного здесь искать не стоит.