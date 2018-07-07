Рыбак из Ростовской области поймал в реке 10-килограммового монстра

Сегодня, 17:32

Достать чудовище из воды было очень трудно, признаётся герой.Достать чудовище из воды было очень трудно, признаётся герой.

Рыбак из Ростовской областипо имени Виктор поймал в реке настоящего монстра. 10-килограммового сома парень едва вытащил из водоёма. Житель Новочеркасска утверждает, что сумел выловить огромную рыбу в реке Тузлов. Молодой человек признаётся, что рыбачит уже на протяжении 15 лет, но за это время ни разу не видел столь большого сома.

Виктор вспоминает, что ловля этого обитателя реки была для него настоящим испытанием. Рыба, попав на крючок, сопротивлялась более получаса, у рыбака не было с собой подсака, леска при этом была слишком тонкой и могла порваться в любой момент. В итоге ему всё же удалось побороть «речного монстра» и вытянуть его на берег. Поскольку парень рыбачит ради забавы и не стремится убивать рыбу без необходимости, он после непродолжительной фотосессии для личного архива отпустил измученного сома обратно в водоём.

Ранее мы писали, что девушка спасла морского монстра от смерти. В пасти животного застрял посторонний предмет, который мог обречь хищника на гибель.