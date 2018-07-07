Врачи дали советы, как спастись от тополиного пуха

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Как в песне, жара – июль. И он полетел, а за ним аллергия и связанные с нею неприятные последствия.

Врачи дали некоторые советы, как можно спастись от этой напасти. Как избежать вредного воздействия на организм тополиного пуха.

Как ни странно, огромное количество тополей в городах поясняется Великой Отечественной. Тогда был разрушены не только здания. Подавляющее большинство деревьев оказались сожжёнными или разбитыми.

Восстанавливать нужно было не только города, но и их «зелёный фон». Быстрее других росли тополя. На них и остановились. Это было первостепенной задачей. То, что у тополиного пуха были аллергентные свойства, тогда было неважным.

Впрочем, поначалу они не проявлялись. Видимо, что-то произошло с организмом значительного числа населения, ставшего на него реагировать. Врачи дали советы, как можно спастись от вредного воздействия тополиного пуха.

В первую очередь, это более частая влажная уборка помещений. Помимо того, в период «полёта» тополиного пуха не стоит открывать окна, если на них не установлены москитные сетки.

Также необходимо несколько раз в день проводить тщательную промывку носа и носоглотки водой, лучше - морской. Полный отказ от шоколада, кофе, спиртного и цитрусовых с клубникой.

Тем, кто чувствителен к воздействию тополиного пуха, не стоит покидать помещения в разгар дня. Если «припрёт», надевать солнцезащитные очки для защиты глаз, а по возвращении - сразу умыться.