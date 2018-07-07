Австралийский путешественник в Пермском крае: «Это было мило, но медведей я все равно боюсь»

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Австралийский путешественник Аластайр Моррисон побывал в Пермском крае и на Урале. В сумме он прошел около 200 километров.

Инженер-механик из Мельбурна занимается проектированием сельхозтехники. Но увлечение всей его жизни – путешествия. Он побывал более чем в пятидесяти странах. Сейчас он путешествовал по России. Вначале Моррисон попал в поселок Ныроб в Пермском крае. Путешественник делится впечатлениями от повозки, запряженной лошадью: «Когда я неожиданно встретил лошадь, которая тащила повозку, невольно задумался, в какой же год я попал».

Дальше австралиец на вертолете отправился к перевалу Дятлова. Этот перевал между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905 получил свое название в память о гибели здесь в феврале 1959 года группы туристов под руководством Игоря Дятлова. Путешественник в восторге от природы Урала, от зеленых просторов и широких рек. И во время всего полета под вертолетом простираются только леса – никаких населенных пунктов, никаких признаков присутствия человека.

Далее австралийский путешественник также на вертолете переместился в Печоро-Илычский заповедник в Республике Коми на западном склоне Уральских гор. Там он в том числе увидел семью медведей. «Это было мило, но медведей я все равно боюсь», - говорит путешественник.

Впечатлили австралийца столбы выветривания (Маньпупунёр). Эти каменные останцы считаются одним из семи чудес России.

Еще запомнились ему кедровые орехи, а также такая простая вещь, как лук и чеснок с солью. Оказалось, вкусно! Уезжая с Урала, взял с собой сувенир из березы. В Австралии березы не растут.