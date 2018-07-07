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Приверженцы кето-диеты рассказали об ужасных последствиях

Сегодня, 16:12

Кето-диета является одним из самых популярных принципов для подбора рациона на данный момент. Однако смена основных продуктов, употребляемых в пищу, требует консультации у врачей.

Попробовавшие кето-диету рассказали о том, какие результаты они получили из-за смены рациона. Последствия оказались ужасными, и повлекшими за собой проблемы со здоровьем. Мужчины и женщины рассказали о том, что у них началось нарушение сна в тех случаях, когда предпочтительные для кето-диеты продукты менялись. Основными проблемами стали бессонница и кошмары. Но диета отразилась не только на ночном отдыхе. У многих начались проблемы с печенью, из-за чего быстрее стало наступать опьянение, а иной раз присутствовали все признаки алкогольной интоксикации, даже при незначительных дозах спиртного.

Другая проблема приверженцев диеты коснулась головного мозга. У них развились головные боли, а также обострились психические расстройства. Кроме этого, у многих начались проблемы с кожей, начинавшиеся с подбородка, и распространявшиеся по всему лицу. Кето-диета отразилась и на общем состоянии организма, значительно понизим иммунитет.

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