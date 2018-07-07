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В Ростове на улице Пушкинской питон "прилег отдохнуть"

Сегодня, 16:08

Двухметровый питон привел ростовчан в ужас. Один из местных жителей снял животное на видео.

Днем 6 июля на улице Пушкинской в Ростове местные жители увидели огромного питона, мирно отдыхающего на газоне. Как оказалось позднее, хозяева питона находились неподалеку и наблюдали за питомцем, чтобы он ничего не "натворил". Питона, который "прилег отдохнуть", сняли на видео и выложили в один из пабликов сети "Вконтакте".

Большинство ростовчан не оценили экзотическое животное и высказали свое мнение против таких домашних любимцев, а некоторые и вовсе запаниковали, ведь такой питон был замечен и ранее на той же улице отдыхающим на скамейке. По всей видимости, хозяин живет на Пушкинской улице и периодически выгуливает своего питомца на свежем воздухе. Многие горожане прокомментировали пост с видео: «Такой и сожрет ненароком...», «Кто был у него на обед?», «Ужас», «Какой от него толк, холодный неприятный шланг ползает по дому, какой кайф, не пойму». Однако владелец необычного домашнего животного, по всей видимости, не обращает внимание на подобные заявления и все так же продолжает любить своего питомца.

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