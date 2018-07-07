В Воронеже никто не поженится в День семьи

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В 2018 году 8 июля выпадает на воскресенье, в этот день браки не регистрируют. Зато 7 июля в день матча Россия-Хорватия поженились 102 пары.

В Воронеже никто не поженится 8 июля в День семьи. Причиной тому стал день недели, поскольку по воскресеньям браки не регистрируют. Отмечается, что больше всего воронежские молодожены захотели связать себя узами брака 14 июля. По данным городского управления ЗАГСа, в этот день поженят 131 пару.

Отмечается, что 7 июля, которое выступает историческим моментом для сборной России по футболу, официальными семьями станут 102 пары. Тройку лидеров по датам замыкает 13 июля, припадающее на пятницу. Суеверных оказалось мало, так как в брак вступят 92 пары. Больше всего свидетельств подпишут в ЗАГСе Коминтерновского района, это 35 пар.