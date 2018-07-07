«Не понравился секс-тренинг»: Настю Рыбку полиции Таиланда сдал «иностранный осведомитель»

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Мужчина якобы присутствовал на оргии и сообщил полиции, когда можно ворваться в помещение.

Западная пресса узнала о подробностях задержания правоохранителями Таиланда Анастасии Вашукевич, более известной, как Настя Рыбка. Документы прокуратуры, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют, что девушку и её приятеля Александра Кириллова (Алекса Лесли) тайской полиции сдал «иностранный осведомитель».

Мужчине не понравился секс-тренинг. В этой связи он решил отомстить обманувшим его обидчикам и пожаловался на Настю Рыбку в полицию. Правоохранителям осведомитель передал видео стрима одного из тренингов, а также видео порнографического содержания, записанное на подобном мероприятии. В момент задержания Рыбки и Лесли этот человек находился среди «учеников» и дал сигнал полиции после начала тренинга, отправив смс-сообщение.

Ранее мы писали, что в Таиланде завершилось следствие по делу Рыбки и Лесли. На ротяжении последних нескольких месяцев девушку удерживают в тайской тюрьме за незаконное проведение секс-тренингов в стране.