Выгозеро в Карелии стало космодромом для НЛО

Сегодня, 11:24

На дне водоёма скрывается корабль пришельцев, считают уфологи.

Выгозеро в Карелии уже давно обросло мифами и легендами об НЛО, в связи с постоянным появлением здесь странных объектов. Местные жители утверждают, что рядом с водоёмом происходят паранормальные явления, объяснение которым никто дать не может.

Очередной повод для обсуждения был получен в 2014 году.

Тогда здесь заметили падение НЛО, который скрылся на глубине Выгозера. Таинственный объект сделал огромную дыру во льду диаметром 12 метров. Люди, живущие неподалёку, утверждают, что корабль пришельцев находится в воде и по сей день. В то же время прибывшие на место падения водолазы обследовали дно и не нашли там ничего подозрительного. Уфологи не опустили рук и провели анализы воды в водоёме.

Следов инопланетного воздействия найдено не было, однако эхолот обнаружил странный объект, закопанный глубоко в песке. Конспирологи считают, что Выгозеро уже стало космодромом для НЛО. Пришельцы якобы используют его для своих нужд. Косвенно это подтверждают и местные рыбаки, которые регулярно замечают парящий над водоёмом объект, который выбирается на поверхность ночью, когда рядом нет людей и скрытно улетает прочь.

Ранее уфологи констатировали возросшую активность НЛО по всему миру. Наибольшее количество кораблей пришельцев заметили в Великобритании.