В небе над Новосибирском заметили НЛО

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Серебристые облака в форме тарелки напугали горожан.

Минувшей ночью в небе над Новосибирском местные жители могли наблюдать странное природное явление. Горожане утверждают в социальных сетях, что они заметили НЛО. В местном сегменте социальных сетей стали появляться красочные фотографии с места событий. На них запечатлены серебристые облака, которые появились из ниоткуда. Облако в форме летающей тарелки напугало многих новосибирцев. Они решили, что речь идёт о самом настоящем нашествии пришельцев.

Пока объяснение данному феномену дать никто не смог. Учёнеы не комментируют произошедшее, что вынуждает россиян рассматривать самые разнообразные и порой даже абсурдные версии произошедшего. Между тем, люди в основном предпочитают обмениваться красочными снимками, сделанными с разных уголков города.

Ранее мы писали, что НЛО в Смоленске вошло в мировой ТОП-10. Явление, которое произошло в этом городе привлекло внимание уфологов по всему миру. Конспирологи считают, что пришельцы пытались выйти на контакт с жителями России.