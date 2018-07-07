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«Окровавленное» чучело висельника до смерти напугало жителей Хабаровска

Сегодня, 09:49

Кошмар на улице Вяземской поджидал горожан ранним утром 5 июля. Пока все спали, неизвестные хулиганы повесили на стену дома человеческое пугало, выпачканное в похожую на кровь жидкость.

«Окровавленное» чучело висельника в точности напоминает сцену казни из легендарного фильма «Ганнибал» с Энтони Хопкинсом. Не удивительно, что жуткое «искусство» хулиганов до смерти напугало жителей Хабаровска. В Сети можно встретить исключительно неодобрительные отзывы о шокирующем розыгрыше.

Источник фото: «ВК»-портал «Типичный Хабаровск»

Разбираться в инциденте горожане вызвали правоохранителей, однако к их приезду человеческое пугало мистическим образом исчезло, оставив после себя лишь кровавый след на стене.

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