Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лептоспироза в Индии

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В настоящее время на юге страны заразились опасной инфекцией 69 человек.

О вспышке лептоспироза в Индии туристов предупреждает Роспотребнадзор. На сайте ведомства размещено сообщение, где говорится о высоком риске заразиться опасной инфекцией во время путешествия в эту страну. Отмечается, что большая угроза распространения имеется в городе Патамтитта, где проживает 37,5 тысячи человек.

Власти штата Керала утверждают, что массовое заражение началось среди рабочих, которые трудоустроены на очистительных сооружениях. В настоящее время известно о 69 случаях заболевания. В Роспотребнадзоре просят россиян учитывать данную информацию при планировании поездок. Как известно, лептоспироз поражает внутренние органы человека нервную систему и сосудистую систему. Обычно переносчиками инфекции являются грызуны и домашние животные. От человека к человеку она не переносится.

Ранее мы писали, что в Калуге началась вспышка чумы. Соответствующую информацию сообщили местные власти. Предпринимаются меры по уничтожению инфекции в регионе.