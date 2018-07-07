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«Мерзость»: «Неизвестные монстры» поселились в томской рыбе

Сегодня, 07:49

Отвратительные на вид паразиты вывалились на стол, как только кемеровчанин вскрыл чебака. Испорченный речной продукт приехал в столицу Кузбасса из Томи.

«Мерзость», - именно то слово, которое лучше всего характеризирует приобретенную кемеровчаниным рыбу.

Стоило мужчине начать разделывать чебака, как из него вывалились «неизвестные монстры». Отвратительные паразиты вмиг отбили любителю речных деликатесов аппетит, а о пропавшей томской рыбе моментально узнало интернет-сообщество.

Каким образом жуткие создания поселились в чебаке, никто ответить не может. Юзеры рекомендуют жителю Кузбасса обратиться за помощью в Роспотребнадзор.

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