«Существо из ада»: Мышь с головой гусеницы обнаружил житель Одессы

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Жуткого мутанта со змеиной кожей и загнутым жалом повстречал на улице украинец.

«Существо из ада» представляет собой гибрид мыши и гусеницы. Житель Одессы рассказал о гладкой кожице мутанта, во многом напоминающей змеиную. Маленький монстр недружелюбно настроен к незваным гостям. Если его потревожить, он нацеливает загнутое жало и переходит в защитную позу.

Украинец обнаружил мышь с головой гусеницы, когда она пыталась незаметно переползти дорогу. Сейчас интернет-сообщество активно дискутирует, что же все-таки «поймал на камеру» одессит.

Ученые пока не дают свой комментарий, но любители паранормального уже вовсю строят теории об инопланетном происхождении данного существа, гадая, может ли оно быть опасным для человека. Также многие комментаторы выражают опасения за судьбу автора фото, полагая, что неведомый монстр мог его отравить.