VistaNews.ru


«Существо из ада»: Мышь с головой гусеницы обнаружил житель Одессы

Сегодня, 07:32

Жуткого мутанта со змеиной кожей и загнутым жалом повстречал на улице украинец.

«Существо из ада» представляет собой гибрид мыши и гусеницы. Житель Одессы рассказал о гладкой кожице мутанта, во многом напоминающей змеиную. Маленький монстр недружелюбно настроен к незваным гостям. Если его потревожить, он нацеливает загнутое жало и переходит в защитную позу.

Украинец обнаружил мышь с головой гусеницы, когда она пыталась незаметно переползти дорогу. Сейчас интернет-сообщество активно дискутирует, что же все-таки «поймал на камеру» одессит.

Ученые пока не дают свой комментарий, но любители паранормального уже вовсю строят теории об инопланетном происхождении данного существа, гадая, может ли оно быть опасным для человека. Также многие комментаторы выражают опасения за судьбу автора фото, полагая, что неведомый монстр мог его отравить.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

"Оно живое!": НЛО сбросил на Флориду неизвестное существо

Ученые: Животные используют химоружие и пропаганду

Житель Сызрани выставил на продажу самодельный гусеничный вездеход

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем