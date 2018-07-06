Вчера, 22:02

Спасти от них могут лишь собаки и холод, именно так считают специалисты. Теплое время года способствует особенному проявлению агрессии, поэтому посетителям лесов необходимо быть максимально осторожными.

В Тамбовских лесах обитают «холоднокровные» убийцы, и речь идет о ядовитых гадюках, а также коричневых полозах. Последние нанести смертельный укус не могут, однако их сила способна даже ломать палки, поэтому вред человеку животное может нанести. По словам лесников, в данной местности обитают и безвредные ужи, однако осторожность соблюдать нужно со всеми обитателями леса.

По мнению биологов, с конца весны и до лета змей не становится больше, как считают в обществе. Именно в этот период холоднокровные вынашивают потомство, греются на солнце и ползут к воде, а с человеком взаимодействуют в основном в случае самозащиты, не нападая намеренно.