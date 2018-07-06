Над Казанью фотограф запечатлел НЛО, сигнализирующий об опасности

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Инопланетный объект светился и затухал.

Пользователи сети уверены, что НЛО давал сигнал населению об опасности. Автор снимков изначально не заметил ничего необычного в небе над Казанью. Фотограф снимал окрестности Приволжского района в селе Отары, но вскоре заметил нечто шокирующее. В небе мужчина увидел НЛО,сигнализирующий об опасности.

Он успел сделать три четких снимка инопланетного объекта, после чего разместил их в Instagram, где фото обсудили его знакомые и другие пользователи. Подписчики молодого человека были в шоке, ведь они были уверены, что над Казанью пролетел именно летающий корабль пришельцев.