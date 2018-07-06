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«Реформа во благо»: Неработающие пенсионеры в России спиваются

Сегодня, 20:39

Печальная статистика была представлена Минздравом, а специалисты назвали сразу несколько причин продолжать работать после выхода на пенсию.

Оказалось, что неработающие пенсионеры в России спиваются, и склонность к депрессии при этом выше у мужчин – в 4,6 раз выше, чем у работающих граждан на пенсии. Согласно таким выводам можно сказать, что пенсионная реформа с повышением возраста выхода на пенсию разработана во благо, ведь продолжая работать россияне будут чувствовать себя лучше, а риск спиться снизится.

В Минздраве также рассказали, что на плачевные показатели влияет и сам факт минимального количества физической активности. Работающие пенсионеры реже страдают от депрессии и меньше пьют, об этом говорят результаты исследований, проведенных ведомством.

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