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В День семьи, любви и верности в Ростовской области поженятся более 600 пар

Сегодня, 20:01

Крепкие семьи в регионе являются неотъемлемыми ценностями.

В Ростовской области в воскресенье, 8 июля, в День семьи, любви и верности запланировано множество церемоний бракосочетания. По данным местных властей, в регионе в этот день поженятся более 600 пар. Обручиться узами брака в Ростове намерены 250 раз. Наибольшую популярность в регионе имеет Кировский ЗАГС. Здесь на воскресенье запланировано 58 церемоний.

Власти отмечают, что такой ажиотаж не случаен. Замглавы региона Сергей Бондарев утверждает, что донские традиции всегда включали в себя крепкие семьи. На Дону это почитали раньше и почитают сегодня. В этой связи чиновники относят поддержку семьи и материнства в регионе к числу приоритетных задач, от которых зависит социально-экономическое положение области.

Ранее мы писали, что в парке «Фили» состоится празднование Дня семьи, любви и верности. По этому случаю запланирована масса развлекательных мероприятий.

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