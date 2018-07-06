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«Чёрный пиар – тоже пиар»: Катя Гордон прокомментировала заявление Вадима Казаченко

Сегодня, 19:56

Катя Гордон осудила Казаченко за попытки подняться на строчку выше в рейтинге ненужных альбомов страны и назвала его «старым дедом», которому путь в шоу-бизнес теперь навсегда закрыт.

Недавно Вадим Казаченко признался, что устроить шумиху порекомендовал ему продюсер, чтобы привлечь больше внимания к альбому. Однако Катя Гордон не согласилась с утверждением, что чёрный пиар – это тоже пиар, ведь ситуация показала Казаченко с гнилой стороны. Вряд ли выходки Вадима вернут ему на Олимп российской эстрады.

Адвокат Катя Гордон прокомментировала заявление певца и сказала, что испытывает жалость и презрение к Вадиму Казаченко. Девушка отметила, что видела много попыток звёзд из прошлого вернуть себе былую славу любыми способами, однако не все они работают. Теперь певцу закрыт доступ в шоу-бизнес, а время и силы, потраченные Катей на работу над делом, не вернуть, о чем она очень жалеет.

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