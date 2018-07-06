Сегодня, 19:25

Новый вид транспорта поразил картиной масштабов разрушений.

Зачастую мужчины используют лодки для рыбалки, однако в этот раз пришлось проявить чудеса изобретательности. Прохожие в Ставрополе не ожидали увидеть в привычных пейзажах речной транспорт. Видео плывущей по затопленной улице Ставрополя лодки поразило Сеть.

На кадрах видно, как двое мужчин основательно принялись отдыхать во время речной прогулки. Не спеша, они демонстрируют навыки гребли веслами. На видео видно, как лодку тянет вниз по улице сильное течение.

«Позитивные ребята, не растерялись в экстренной ситуации», - прокомментировали ситуацию пользователи Сети.

По сей день одна из улиц города Ставрополь затоплена обильными осадками и перекрыта для обычного движения транспорта.