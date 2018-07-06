VistaNews.ru


Видео плывущей по затопленной улице Ставрополя лодки поразило Сеть

Сегодня, 19:25

Новый вид транспорта поразил картиной масштабов разрушений.

Зачастую мужчины используют лодки для рыбалки, однако в этот раз пришлось проявить чудеса изобретательности. Прохожие в Ставрополе не ожидали увидеть в привычных пейзажах речной транспорт. Видео плывущей по затопленной улице Ставрополя лодки поразило Сеть.

На кадрах видно, как двое мужчин основательно принялись отдыхать во время речной прогулки. Не спеша, они демонстрируют навыки гребли веслами. На видео видно, как лодку тянет вниз по улице сильное течение.

«Позитивные ребята, не растерялись в экстренной ситуации», - прокомментировали ситуацию пользователи Сети.

По сей день одна из улиц города Ставрополь затоплена обильными осадками и перекрыта для обычного движения транспорта.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ставрополе мужчина избил ребенка из-за бесплатной игрушки

На улице Ставрополя внезапно погиб мужчина

В Башкирии девушку застали голой на переднем сидении элитной иномарки

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Рекомендуем