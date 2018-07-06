Незаконная свалка могильных плит появилась в Барнауле

Сегодня, 19:05

В Барнауле была обнаружена необычная свалка мусора. Она состояла из могильных плит, гробов, искусственных венков.

Жители предполагают, что свалка была организована администрацией кладбища. Местных людей не устраивает подобное отношение и к окружающей среде, и к их праву выбираться на природу, так как ранее на тех местах сельчане заготавливали грибы, ягоды и сено. Сама администрация кладбища этот инцидент никак не комментирует.

Проблема несанкционированных свалок как никогда актуальна. Ведь многие люди сейчас и не задумываются над тем, что происходит с современной экологией. Нет какого-то понимания централизованности свалки мусора. Даже в некоторых дачных кооперативах есть "свои" свалки рядом с посадками. Это все очень глубоко отражается на экологии, а особенно на почве и растениях, потому как они не могут существовать под слоями пластика, жести и другого мусора. Как следствие, истребление флоры и фауны, а также развитие разных болезней у человека из-за плавления пластика на солнце и его испарений.