VistaNews.ru


Лучший актёр Чеширского кота с уникальной мимикой взорвал соцсети

Сегодня, 18:55

Видео непоколебимого мейн-куна опубликовали в Facebook.

В социальных сетях часто появляются ролики с участием домашних питомцев и их необычных умений. Просматривая ленту новостей, можно заметить графу с самыми актуальными новостями. Сегодня взорвал Facebook лучший актер Чеширского кота. Мейн-кун с уникальной мимикой влюбил в себя тысячи пользователей Интернет. Видео просмотрели за сегодняшний день 501 тыс. человек. Ролик получил сотни перепостов, а в комментариях читатели сравнивают зверя с популярными героями.

«Какой красавец! А морда прям человеческая)))», «Если бы еще улыбнулся- я бы свалилась) ))», «Бррр.... кот с человеческим лицом и очень грустными глазами.», «Кот-бегемот!», - написали пользователи.

К слову, мейн-кун - это порода кошек в США, которая произошла от штата Мэн в Северо-Восточной Америке. Крупнейшая порода, самцы которых весят 5,9-8,2 кг, а самки - 3,6-5,4 кг. Высота взрослых кошек достигает 25-41 см, а общая длина с хвостом до 120 см (длина хвоста до 36 см). Полный потенциальный размер кошки достигается в возрасте от 3 до 5 лет, в то время как у обычных кошек в возрасте 1 года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Строгино супруги спасли жизнь примерзшему на парковке мэйн-куну

Водонаева обзавелась новым членом семьи

«За Орду»: Соцсети взорвал кот, похожий на орка из WoW

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Рекомендуем