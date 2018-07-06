Лучший актёр Чеширского кота с уникальной мимикой взорвал соцсети

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Видео непоколебимого мейн-куна опубликовали в Facebook.

В социальных сетях часто появляются ролики с участием домашних питомцев и их необычных умений. Просматривая ленту новостей, можно заметить графу с самыми актуальными новостями. Сегодня взорвал Facebook лучший актер Чеширского кота. Мейн-кун с уникальной мимикой влюбил в себя тысячи пользователей Интернет. Видео просмотрели за сегодняшний день 501 тыс. человек. Ролик получил сотни перепостов, а в комментариях читатели сравнивают зверя с популярными героями.

«Какой красавец! А морда прям человеческая)))», «Если бы еще улыбнулся- я бы свалилась) ))», «Бррр.... кот с человеческим лицом и очень грустными глазами.», «Кот-бегемот!», - написали пользователи.

К слову, мейн-кун - это порода кошек в США, которая произошла от штата Мэн в Северо-Восточной Америке. Крупнейшая порода, самцы которых весят 5,9-8,2 кг, а самки - 3,6-5,4 кг. Высота взрослых кошек достигает 25-41 см, а общая длина с хвостом до 120 см (длина хвоста до 36 см). Полный потенциальный размер кошки достигается в возрасте от 3 до 5 лет, в то время как у обычных кошек в возрасте 1 года.