Стало известно, кого пригласят на крестины принца Луи

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Мир с нетерпением ждёт, когда принц Луи снова выйдет в свет во время церемонии его крещения 9 июля. Эксперты составили предполагаемый список гостей.

Церемонию скорее всего посетят Королева Елизавета II и принц Филипп, хотя королева отказалась от участия в мероприятии на прошлой неделе, ссылаясь на плохое самочувствие из-за погоды, а принц Филипп отказался от исполнения королевских обязанностей. На церемонии также будет присутствовать отец принца Уильяма принц Чарльз с супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Сассекские. Со стороны матери принца Луи пригласят четверых: сестру Пиппу Мэтьюз, брата Джеймса и родителей Кэрол и Майка. Эксперты уверены, что Меган Маркл не станет крёстной мамой принцу Луи.

Важную роль сыграют крёстные родители, хотя их официальные имена еще неизвестны. Среди кандидатов отмечают клубного магната Гая Пелли, одного из ближайших друзей Уильяма. Конкуренцию ему составить может Фергус Бойд, с которым Кейт училась в университете. Другим возможным крёстным отцом является Мигель Хед – секретарь Уильяма, который покидает своей пост в конце месяца. На роль крестной матери рассматривают Катриону Фойл – близкую подругу Кейт, герцогиня Кембриджская даже крестила её старшего сына. Другой претенденткой является Тигги Легге-Бурк, которая стала няней для принцев после смерти принцессы Дианы.