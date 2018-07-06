Жителей Новокузнецка шокировал таджикский йог со стальным прессом

Сегодня, 17:05

В живот мужчины бросали заточенные ножи, по нему проезжал автомобиль.

В Новокузнецке по случаю 400-летия города прошли массовые гуляния, на которые пришло большое количество горожан. В праздничной программе особенно выделялся «смертельный» номер в исполнении неназванного уроженца Таджикистана, который поразил собравшуюся публику своим стальным прессом. Таджикский йог со стальным прессом просто-таки шокировал жителей Новокузнецка уровнем подготовки.

Сперва он лёг на спину, а ассистент поочерёдно бросал ему на живот заточенные ножи под прямым углом. Кроме нескольких царапин мужчина никаких ран не получил. После этого герой данного перформанса решился на отчаянный шаг. По нему проехал целый автомобиль. Смелось и натренированность таджика изумила публику. Многие снимали происходящее на камеру. В этот же день видео с выступления появилась в местном сегменте социальных сетей.

Ранее мы писали, что в Германии уличный фокусник отменил гравитацию. Мужчина шокировал прохожих, демонстрируя парящие в воздухе монетки и шары.