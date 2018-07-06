VistaNews.ru


Жителей Новокузнецка шокировал таджикский йог со стальным прессом

Сегодня, 17:05

В живот мужчины бросали заточенные ножи, по нему проезжал автомобиль.

В Новокузнецке по случаю 400-летия города прошли массовые гуляния, на которые пришло большое количество горожан. В праздничной программе особенно выделялся «смертельный» номер в исполнении неназванного уроженца Таджикистана, который поразил собравшуюся публику своим стальным прессом. Таджикский йог со стальным прессом просто-таки шокировал жителей Новокузнецка уровнем подготовки.

Сперва он лёг на спину, а ассистент поочерёдно бросал ему на живот заточенные ножи под прямым углом. Кроме нескольких царапин мужчина никаких ран не получил. После этого герой данного перформанса решился на отчаянный шаг. По нему проехал целый автомобиль. Смелось и натренированность таджика изумила публику. Многие снимали происходящее на камеру. В этот же день видео с выступления появилась в местном сегменте социальных сетей.

Ранее мы писали, что в Германии уличный фокусник отменил гравитацию. Мужчина шокировал прохожих, демонстрируя парящие в воздухе монетки и шары.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сексуальная Ким Кардашьян восхитила фигурой на обложке журнала ELLE

"Стальные яйца": Монах протащил привязанный к пенису автомобиль на 30 метров

Оксана Самойлова поделилась с поклонницами секретами своего похудения

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

Рекомендуем