Житель Кировской области жалуется на НЛО, оставляющий круги у него на даче

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Экстрасенсы же уверены, что это «ведьмины круги».

Круги на даче у мужчины из Кирово-Чепецка Кировской области не дают ему покоя вот уже второй год. Странные фигуры правильной формы на приусадебном участке начали появляться в мае прошлого года. Трава здесь не растёт и по кругу остаётся лишь голая земля. Правда, как уточнил местный житель, в этом году на месте прошлогоднего круга выросла необычайной густоты трава.

Между тем, рядом появился такой же новый круг. При этом, если диаметр прошлогоднего круга составлял 5 метров, то в этом году величина фигуры достигла 6 метров. Никто не может объяснить, откуда появились таинственные круги. Мужчина после консультации со специалистами подозревает, что это могут быть следы от НЛО или прочих паранормальных явлений. Экстрасенсы уверены, что речь идёт о «ведьминых кругах», которые образуются от переизбытка энергии. Собственник участка жалуется, что вне зависимости от происхождения загадочный фактор, оставляющий круги у него на даче, не даёт ему спокойно заниматься своими делами.

Ранее мы писали, что очевидцы из США на автомобиле преследовали НЛО необычной формы.