В Самаре увидели «смертельный ядерный гриб»

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Местных жителей напугало гигантское облако, которое возникло над городом.

В Самаре увидели необычное явление, которое пользователи сети окрестили как «смертельный ядерный гриб». Розовое облако огромных размеров появилось 5 июля после заката. Автор странного и пугающего фото говорит, что ему самому страшно было смотреть на образование в небе неизвестного происхождения.

Самарская область уже была напугана необычным небесным явлением, похожим на комету. Тогда жители были склонны думать, что это НЛО. Но знающие люди подсказали, что ночью запускали космический аппарат «Глонасс-М», который и запечатлели на снимках.