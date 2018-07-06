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На «Ангарской птицефабрике» обнаружена сальмонелла

Сегодня, 15:45

Продукция оказалась несоответствующей нормативам качества и безопасности, выявлены нарушения были в ходе проверки Роспотребнадзора. Оказалось, что сразу несколько партий товара были непригодными.

На «Ангарской птицефабрике» обнаружена сальмонелла, что является серьезным нарушением, которое может стоить жизни потребителю. В дальнейшем продукция, не прошедшая проверку по причинам непригодности, была отозвана с оборота. Такие товары необходимо уничтожать, а на предприятии в обязательном порядке проводится обработка с целью обеззараживания поверхностей.

В настоящее время случаев с заражением граждан сальмонеллезом в регионе зафиксировано не было, однако опасные партии продукции все же могли попасть на полки супермаркетов. Сейчас специальная комиссия разбирается в ситуации и готовится к принятию решения.

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