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Британские СМИ перед матчем сборной Англии обвинили жителей Самары в каннибализме

Сегодня, 16:09

Издания, описывая город, в котором будет проходить игра «Англия – Швеция», сделали акцент именно на Голодоморе 20-х годов прошлого века.

В СМИ были подробно описаны обстоятельства трагедии в Самаре, что унесла жизни множества людей. По мнению британских журналистов, каннибализм в те времена был характерен для жителей города. Причиной выдвигания именно такого обвинения стало то, что в дальнейшем, как заявляют издания, именно британцы и шведы больше всего помогали Самаре оправиться от ужасов Голодомора.

Однако, по мнению этих СМИ и, в частности, The Sun, значимость такой помощи в России должным образом не признали. Стоит отметить, что сам матч сборной Англии против Швеции пройдёт 7 июля. Эксперты пока не уверены до конца в прогнозах, кто там может победить.

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