В Иркутске у 35-летнего девственника обнаружили ВИЧ

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Представители регионального СПИД-центра сообщили об обнаружении вируса иммунодефицита у обследованного мужчины, который никогда не имел половых связей и не употреблял наркотические средства.

В Иркутске провели акцию, связанную с оздоровлением нации. Во время бесплатного тестирования у 35-летнего девственника обнаружили ВИЧ. Он стал единственным, у кого нашли данное заболевание – в акции приняли участи жители 48 многоквартирных домов.

Оказалось, что мужчина 1983 года рождения удивился результатами теста, ведь он не вступал в интимную близость, а тест прошел ради интереса. В ходе выяснения источников заражения, молодой человек сообщил, что ему делали переливание крови, а также полостную операцию еще когда он был подростком.

Теперь иркутянин вынужден будет пройти дополнительные обследования в СПИД-центре. Медики уточнили, что больному уже была предоставлена психологическая помощь.