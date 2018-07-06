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На Кубани 26-летнюю девушку спасли местные врачи от окончательного искривления позвоночника

Сегодня, 14:56

Российские хирурги в Кубанской больнице излечили запущенную форму сколиоза у 26-летней девушки.

На Кубани 26-летнюю девушку спасли местные врачи от окончательного искривления позвоночника. У одной из жительниц Краснодара с детства развивался левосторонний сколиоз грудного отдела позвоночника. Так как девушка была в достаточно юном возрасте, она полагала, что к операции по выравниванию позвоночного столба она еще не готова. В итоге, к 26-ти годам ее позвоночник был искривлен на 110°. Так как в детском возрасте кости еще пластичны и только формируются, выровнять позвоночник было бы не столь трудно. Но в возрасте 26-ти лет позвонки окостенели, девушке было тяжело дышать, беспокоили болезненные спазмы в животе, тяжело было передвигаться. Она обратилась в одну из больниц.

Местные врачи провели две операции, в общей сложности на 15 часов. Первая операция предполагала доступ к позвонкам через грудную клетку, а вторая уже со стороны спины, чтобы окончательно побороть искривление.

Сейчас девушка чувствует себя отлично, после курса реабилитации она сможет вернуться к нормальной жизни с ровной спиной.

Это был не первый запущенный случай в практике кубанских врачей. 64-летняя жительница Краснодара могла потерять часть нижней челюсти из-за гнойно-некротического процесса. Но талантливые врачи смогли вернуть женщине красивую улыбку и способность спокойно пережевывать пищу.

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