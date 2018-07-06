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Следы посадки пришельцев и НЛО обнаружили под Сызранью

Сегодня, 14:53

Факт присутствия инопланетян все сложнее скрывать спецслужбам.

Пришествие гуманоидов все больше беспокоит жителей Земли. Несанкционированное вмешательство в жизнь людей становится опасной для будущего планеты. Заметным становится влияние пришельцев на мышление людей, которыми овладевает паника и страх. Наличие внеземного присутствия начинает становиться частью не только фантастических сериалов, но и реальных рассказов похищенных людей. Пришельцы испытывают землян, изучают строение тела, возможность размножаться и изобретать космические корабли. Люди вызывают у инопланетян не только научный интерес, но и привлекают их своими социальными связами в обществе.

В России очень часто случаются прилеты и приземления неизвестных существ. Следы посадки пришельцев и НЛО обнаружили под Сызранью. Очевидец с опаской рассматривал в лесу поляну, которая образовалась после прилета инопланетного корабля.

Как отмечает мужчина, на месте посадки НЛО стволы сосен не сломаны, а именно согнуты и остаются живыми. Деревья образуют концентрические кольца, образующие ужасную картину. Какими обладают силами инопланетяне пока остается загадкой для обычных людей, на спецслужбы и ученые достигли большего понимания происходящего.

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