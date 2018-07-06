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"Руки-базуки" вместо протеина будет 6 раз в день есть кошачий корм

Сегодня, 14:38

Пятигорский «синтоловый качок» напугал подписчиков. Вместо протеина и синтола он будет питаться кошачьим кормом. Кирилл Терёшин показал короткое видео своим подписчикам.

В нём «руки-базуки» в очередной раз удивил фанатов. Дело в том, что Терёшин отобрал у кошки корм и заявил, что будет питаться по 6 раз в день вместо нормальной калорийной еды. Подобные поступки уже не являются новинкой для пятигорского «синтолового качка». Недавно он заявил, что лёг в больницу делать себе «ноги-ракеты», но после этого уже прошло несколько дней и известий о его самочувствии не поступало. Большинство подписчиков считают, что Терёшин делает всё ради хайпа, и никаких новых операций уже не будет.

Дело в том, что не раз на телевидении ему говорили о вредности ввода синтола в организм, и даже его кумир – «бразильский Халк» подтвердил это. Но тем временем «руки-базуки» утверждает, что кошачий корм – это намного лучше протеина, и поэтому он включил его в полноценный рацион.

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