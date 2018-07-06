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Королева Великобритании показала свой шестой парадный наряд за пять дней

Сегодня, 14:33

Высокие температуры не испугали Елизавету II, и королева Британии присоединилась к принцу Уильяму и принцессе Энн в соборе Святого Эгидия в Эдинбурге для Ордена Чертополоха.

Королева надела полную церемониальную одежду для Ордена Чертополоха. Это стало её шестым появлением по публике за пять дней. 92-летняя Елизавета II вместе с принцем Уильямом и принцессой Энн посетила Собор Святого Эгидия в Эдинбурге. Сотни поклонников выстроились вдоль улиц на параде, чтобы посмотреть на монархов в церемониальных нарядах. Несмотря на высокую температуру, королева казалась невозмутимой, когда заходила в собор, в котором награждались мужчины и женщины, занимавшие государственные посты или внёсшие значительный вклад в шотландскую культуру.

Орден Чертополоха – самая высокая награда в Шотландии и вторая по значимости в Великобритании после Ордена Подвязки. Королева является сувереном Ордена и каждый год облачается в специальную одежду, чтобы провести церемонию посвящения в рыцари. 

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