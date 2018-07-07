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В Брюгге появилась статуя кита из мусора

Сегодня, 04:30

Дизайнеры решили поставить оригинальный памятник мусору в Брюгге. Пяти тонн отходов из Тихого океана превратили в кита.

В центре Брюгге появилась необычная статуя кита, которую создали дизайнеры бюро Studio KCA. Для ее создания они использовали мусор, который был найден в Тихом океане и загрязнял окружающую среду. Сообщается, что для создания шедевра понадобилось пять тонн пластиковых отходов.

Напомним, что в Тихом океане образовалось огромное «пластиковое пятно», которое формировалось десятилетия при помощи бесхозяйственности людей и тихоакеанских течений. Экологи сообщили, что основной причиной существования такой пластиковой субстанции является безнаказанность, которая сопровождает действия людей, ведь такие отходы необходимо сдавать на пункты по переработке, а не выбрасывать в море. Увеличение числа пластика в мировом океане приводит к гибели растений и животных. А вода заражается токсинами.

Данная инсталляция должна напоминать людям о серьезных проблемах, которые существуют в мировом океане из-за постоянно увеличивающегося числа мусора. Жители Брюгге одобрили такую скульптуру и выступили за ужесточение наказания за загрязнение мирового океана.

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