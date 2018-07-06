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Боги маркетинга: «Грузовичкоф» подарил диван «кинутой» клиентке «Газелькина»

Сегодня, 13:23

Компания транспортных перевозок «Газелькин» украла у журналистки диван, за доставку которого она не хотела доплачивать. «Рыцарем на белом коне» оказался главный конкурент компании.

Залина Маршенкулова заказала доставку дивана по фиксированной стоимости у «Газелькина», но после того, как груз был доставлен, клиентку вынуждали заплатить на 1,9 тыс. рублей больше. Когда девушка отказалась доплачивать, компания попросту присвоила себе диван. Но на помощь «кинутой» клиентке «Газелькина» подоспели боги маркетинга - «Грузовичкоф». Он подарил новый диван бывшей клиентке своего конкурента.

Компания «Газелькин» имеет очень «мутную» репутацию. По словам пользователей сети, у перевозчика в качестве дополнительной услуги на сайте есть пункт, благодаря которому можно заказать водителя «нашей» национальности – за это взымается дополнительная плата.

По словам журналистки, служба безопасности, узнав об инциденте, пригрозила судебным иском Маршенкуловой. Когда девушка ответила, что будет готовить встречный иск за вымогательство, представитель службы охраны сделал ей комплимент по поводу ее красивого имени. А вот диван так и остался у горе-перевозчика.

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