Кинофестиваль «Алые паруса» открылся в Артеке

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Более трех тысяч артековцев и школьников из Большой Ялты, известные актеры, политики, общественные деятели приняли участие в торжественном открытии Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека», которое прошло 3 июля.

«Фестиваль — это новые встречи, интересные, удивительные открытия, знакомство с лучшими работами своих сверстников, замечательная возможность непосредственно пообщаться с известными режиссерами и актерами, сценаристами и художниками. Поучиться у них мастерству. Уверен, вас ждет увлекательная, насыщенная программа и незабываемые впечатления», — зачитал президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой, бессменный ведущий «Алых парусов» приветствие президента России Владимира Путина.

Культурный десант

Громкими овациями и аплодисментами дети встретили артистов, приехавших на открытие уникального кинофестиваля - Ольгу Кабо, Сергея Гармаша, Аристарха Венеса, Михаила Горевого, Сергея Роста, Сергея Чиркова, Эвелину Бледанс, Александра Ряполова, Екатерину Волкову, Михаила Мамаева, Владимира Селиванова и других российских звезд.

Ольга Кабо, которая сыграла роли в более 60 кинолентах, призналась, что любит Крым и называет его своим "любимым уголком". Актриса вспомнила, что в 1984 году играла в фильме, съемки которого проходили на территории лагеря.

«Я не приезжала в «Артек» как пионерка, но снималась, будучи школьницей. Для меня это были необыкновенные впечатления: огромное количество детей, буйство свободы и дружбы", — рассказала Ольга Кабо журналистам.

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что предпочитает ежегодно отдыхать в Крыму, потому что родилась и выросла на полуострове и считает его родным краем.

Уже более 25 лет «Артек» является площадкой проведения кинофестиваля, который организуется Ассоциацией деятелей по развитию и пропаганде детского кино "Киногром" совместно с детским центром. По словам Василия Ланового, за последние годы это уникальное место преобразилось к лучшему.

«В последние годы с «Артеком» произошли удивительные, уникальные изменения. Не могу привыкнуть к этому. Желаю кинофестивалю сохранить тот уровень, которого достигли за прошлые годы", — заметил артист.

Показ лучших фильмов

В программе фестиваля — показ и обсуждение 13 художественных и 22 анимационных фильма как полнометражных, так и короткометражных. В частности, ребята увидят картины «Бегство рогатых викингов» Ильи Белостоцкого, «Первые» Дмитрия Суворова, «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, «Салют-7» Клима Шипенко, «Частное пионерское 3» Александра Карпиловского, «Собибор» Константина Хабенского, мультипликационную ленту «Садко» режиссеров Максима Волкова и Виталия Мухаметзянова, аннимационный фильм «Чудо-юдо» Артема Лукичева и другие.

В рамках внеконкурсной программы пройдет показ картины «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева. А по завершению просмотра артековцы смогут пообщаться с актерами, сыгравшими в этом фильме, и расспросить их об особенностях съемок.

В рамках программы «Золотая фильмотека» ребята увидят фильмы, ставшие советской и российской классикой. Это «Алые паруса» Александра Птушко, «Доживем до понедельника» режиссера Станислава Ростоцкого, «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» Элема Климова и «Внимание, черепаха!» Ролана Быкова.

Жюри кинофестиваля должно будет выбрать победителей в номинациях: «Лучшая актриса кинофестиваля», «Лучший актер кинофестиваля», «Лучшая девочка актриса», «Лучший мальчик актер», «Самый увлекательный фильм», «Самый добрый фильм», «Самый мудрый фильм», «Самый-самый фильм», «Лучший полнометражный анимационный фильм», «Лучший короткометражный анимационный фильм», «Лучший короткометражный игровой и художественно-публицистический фильм».

В последний день кинофестиваля также будет назван победитель в номинации «Продюсерское кино». Их определит Большое и Малое детское жюри.

Мастер-классы от самых великих

Однако помимо кинопоказов школьников ждет насыщенная культурная и образовательная программа. По словам генерального директора фестиваля Ирины Громовой, в этом году будет много всего нового и интересного.

«Каждый день будет проходить по 24 мастер-класса, мы откроем киношколу Василия Ланового, состоятся конкурс на лучшую афишу художественного фильма и творческий конкурс эссе «Я мечтаю о фильме». На основе трех лучших потом будет написан сценарий и снят фильм. Появятся новые программы «Я блогер» и «Новая жизнь старого мультфильма», для которой выбран известный мультфильм «Трое из Простоквашино», - сказала Ирина Громова.

Однако одним из главных событий для артековцев станет возможность вместе с известными актерами и режиссерами снять свое авторское кино. Для этого в каждом из девяти лагерей сформированы киноотряды. Они получили звездных наставников и обсудили с ними планы работы.

Так, в «Артек» уже прилетел известный актер Сергей Гармаш. По его словам, завтра у него - первый съемочный день с детьми. «Будем снимать закат солнца вручную», — поделился планами артист.

«Я давно хотела поснимать здесь кино, и вот мне выпала такая честь, и я очень волнуюсь – ведь фильмы, которые снимают тут дети, потом отправляют на конкурсы, и они занимают места. Я думаю, будет интересно», – поделилась своими впечатлениями актриса Анастасия Денисова.

Актер, сценарист и режиссер Сергей Рост привез на кинофестиваль свою работу и выразил надежду, что фильм ребятам понравится.

«Мы снимали его для юношей и девушек именно такого возраста, которые отдыхают сегодня в Артеке. И я жду интересных встреч с ребятами, жду интересных актерских рингов, которые я смогу для них провести», - сказал Рост.

Директор «Артека» Алексей Каспржак отметил, что не важно, понравится или нет детям, но главное, что у них будет возможность примерить новые роли.

«Может быть им понравится, а может быть, и нет, но «Артек» делает все для того, чтобы они пробовали, решали и побеждали», - отметил руководитель центра.