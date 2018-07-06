В Ставрополе влюбленные занялись сексом прямо во дворе жилого дома

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Пятигорские влюблены так были увлечены друг другом во дворе, что не заметили, как попали в объектив одной из жительниц. Пара просто слилась друг с другом в объятьях и поцелуях.

В Пятигорске на улице Февральская 89/2 прямо во дворе жилого дома влюбленная пара страстно выражала свои чувства. Такие действия были сняты жителями и выложены в сеть, на фотографии отчетливо видно, как прямо на земле девушка оседлала своего возлюбленного и слилась с ним в страстном поцелуе.

Пожилая жительница дома в это время работала в палисаднике и сделала молодежи замечание, но в ответ она получила только оскорбления. Бабушка решила вызвать сотрудников правоохранительных органов для фиксации такого непристойного поведения.

После появления данной информации в сети, пользователи стали активно обсуждать такие действия влюбленных. Большинство уверенны, что такие действия просто недопустимы и непристойны в общественных местах, но нашлись и такие, кто пожелал паре счастья, а их поведение они посчитали не выходящим за рамки дозволенного этикета.

Чем закончилась данная история неизвестно, но в конфликт вмешались вызванные сотрудники полиции. Ребят забрали в отделение, а бабушка написала на пару жалобу об оскорблении ее чести и достоинства.