Сегодня, 11:08

Калужские водители троллейбусов устроили свалку прямо возле своего депо. Теперь пассажиры, которые ждут общественного транспорта на остановке вблизи Радиолампового завода, вынуждены терпеть такую антисанитарию.

В Калуге появились водители-свиньи. Шоферов троллейбусов в сети прозвали свиньями после того, как в интернет попала информация о том, как они устроили свалку в районе троллейбусного депо. Очевидцы выложили в сеть кадры, на которых четко видно, как все тротуары и газоны в районе Радиолампового завода просто усыпаны стаканчиками от кофе и чая, а так же бумагой и пакетами от булочек, которыми они перекусывают.

Известно, что в данном месте расположен ларек, в котором водители и покупают в обед или во время отстоя еду и напитка, часто они даже не выходят из троллейбуса после еды и выбрасывают мусор из окна кабины или дверей транспортного средства. Местные жители возмущены таким поведением водителей и просят руководство депо и мэрию разобраться в ситуации.

Очевидцы рассказали, что на замечания прохожих водители не реагируют, а иногда даже и вступают в конфликт. Людям не понятно, почему коммунальные службы города не убирают территорию и допустили до такого антисанитарного состояния улицу.