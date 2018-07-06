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Змеи массово нападают на жителей Тюмени

Сегодня, 10:29

Только за прошедшую неделю двое человек попали в больницу из-за укуса пресмыкающихся. Подчеркивается, что в этом году участились случаи нападения змей на человека.

 Зоологи рассказали, что обычно змеи не нападают на человека первыми, но причиной укуса может послужить и испуг, если человек случайно наступил на змею, или прошел очень близко. О том, что змеи массово нападают на жителей Тюмени, стало известно еще с начала теплого времени года.

Особенно много пресмыкающихся на улицах Федюкинская, Николая Семенова, Широтная и возле шиномонтажной фирмы. А в парке Семейный жители обнаружили целое семейство змей. Всего с начала сезона на нападение змей пожаловались шестеро человек.

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