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В Хабаровске люди страдают клещевым энцефалитом

Сегодня, 08:40

Специалисты бьют тревогу – распространение энцефалитного клеща в России происходит достаточно быстро, теперь он нападает на людей и животных не только в лесах, но и даже в городской среде.

Проблема нападения клещей на людей и животных в последнее время стала достаточно серьезной. Так, в Хабаровске с начала года за помощью к медикам обратились более пяти тысяч человек, которые получили необходимую профилактику. Только за прошедшую неделю медики Хабаровского края приняли 259 человек, которые жаловались на укусы клещей, из них 102 ребенка. По данным статистики, только с начала года в медицинские учреждения с данной проблемой обратилось свыше пяти тысяч человек.

Сообщается, что всем обратившимся за помощью она была оказана, проведены необходимые лабораторные исследования. Трое детей на данный момент находятся в больницах Хабаровска, у одного из них диагностирован клещевой вирусный энцефалит, а двое других пока проходят необходимое обследование. Сообщается, что заразившийся энцефалитом ребенок прибыл из Тугуро-Чумиканского района.

Руководство края уточнило, что для профилактики проводится опрыскивание акарицидными средствами мест наиболее вероятного обитания клеща. На сегодняшний день уже свыше двух гектаров площадей обработаны химикатом. В зоне особого внимания находятся места отдыха детей – территории детских оздоровительных лагерей, игровые и спортивные площадки.

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