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Обвиненного в убийстве омского хирурга оправдали

Сегодня, 07:49

Мужчину обвиняли в смерти пациентки по неосторожности. Хирург оперировал женщину в 2015 году, и во время операции случилось кровотечение.

Адвокаты пострадавшей стороны не смогли доказать причастность врача к смерти женщины, и, поскольку обвиненного в убийстве омского хирурга оправдали, в скором времени он выйдет на свободу из-за отсутствия доказательств вины. Несколько лет назад 50-летняя женщина обратилась в больницу с жалобой на боли в животе. Оказалось, у нее в пищеводе образовалась грыжа, и требовалась срочная операция.

Всего в операции участвовали два хирурга, однако когда более опытный врач взял все в свои руки, у женщины внезапно открылось венозное кровотечение, и она скончалась от кровопотери. Потерпевшая сторона пыталась доказать, что вену повредил хирург. Но во время операции есть процент событий, при которых пациент может не выжить или же получить травму. В скором времени суд оправдал омского врача, и мужчина снова сможет приступить к медицинской деятельности.

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