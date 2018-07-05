«Инсайдеры» разоблачили в Уфе завод, столовую и зоопарк

Сегодня, 22:53

Телешоу с канала «Пятница» направлено на раскрытие настоящей сущности общественных мест, завешанных красивыми словами и рекламой.

«Инсайдеры» в размере трех журналистов разоблачили в Уфе завод, столовую для студентов и зоопарк. Первому ведущему достался мясокомбинат, в котором чистая вода заменена на обычную водопроводную. Работники не соблюдают элементарных норм гигиены: никто не моет руки, бывает, что работают без перчаток, если мясо упало – ничего, пойдет в фарш. Парня также смутила находка бумаги в мясе. Инсайдер №2 Настя, которая попала в контактный зоопарк, была не менее шокирована отношением хозяев и работников ко всем зверюшкам. С ними никто не прорабатывал ненастоящую тревогу при пожаре – значит они не смогут спастись, в случае чего. Их не кормят, чтобы те просили у гостей, парнокопытные живут в слишком тесных клетках и совсем не гуляют, змеи вообще питаются заживо замороженными крольчатами. Третьему журналисту досталась столовая при БашГУ. Мало того, что на кухне хозяйничают тараканы, так поварихи перерабатывают несвежее мясо и готовят из него, объясняя это тем, что «нынче все дорого».