«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

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Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не сумели услышать вживую легендарный баритон.

22 ноября 2017 года мир простился с гениальным оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Маэстро проиграл двухлетнюю дуэль раку головного мозга, отправившись на тот свет слишком рано, в возрасте 55 лет. Карьера баритона была на пике, а тысячи поклонников с нетерпением ждали выступления легенды в своей стране.

Метрополитен Нью-Йорка считался вторым домом для Хворостовского. Там восторженный зритель стоя рукоплескал кумиру, а после каждой арии не умолкали крики: «На бис!».

На днях американский почитатель классической музыки шокировал фанатов Дмитрия Александровича, рассмотрев его призрак на выступлении Сони Йончевой. Хворостовский высоко отзывался о таланте болгарской сопрано, поэтому неудивительно, что именно на ее выступление он решил явиться вскоре после смерти.

«Он хотел спеть. Однако, к огромному сожалению, Хворостовскому пришлось неприметно наблюдать за выступлением Йончевой. Он наслаждался по-новому, ведь впервые за долгое время гениальный баритон посетил оперу в качестве зрителя», - считает «взорвавший» Сеть житель США.

В Метрополитене Нью-Йорка все еще тяжело переживают утрату российского маэстро. Американской труппе Хворостовский прослужил более 20 лет, дебютировав в «Пиковой даме» в роли князя Елецкого (1995 год). Уникальная техника дыхания и невероятно чистый голос Дмитрия Александровича вошли в историю мировой оперы.