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Минздрав пересмотрит список наркотических препаратов

Сегодня, 19:11

Всему виной стало задержание женщины при сбыте микроклизмы с диазепамом. Она мать неизлечимого ребенка, которому и выписали это лекарство.

Минздрав пересмотрит список наркотических препаратов, которые могут использоваться в медицине. Для этого министерство должно в самые кратчайшие сроки, за 110 дней, провести исследования. К слову, в других странах подобные проверки занимают не менее 7 месяцев.

Дело в том, что мама ребенка с неизлечимой болезнью решила перепродать через интернет препарат, выписанный ее сыну, однако переставший помогать – это диазепам. Она совсем не знала о его наркотической «стороне», ребенку выписали против судорог.

Девушку зовут Екатерина и грозит ей 8 лет колонии – сейчас она под подпиской о невыезде. Генеральная прокуратура уже занимается этим делом, проверяют все показания.

Между тем, диазепан является лекарственным препаратом группы бензодиазепинов. Врачи его выписывают как раз при судорогах, как сообщала обвиняемая, также и как снотворное, амнестическое, противотревожное, седативное средство.

В любом случае, перед тем, как употреблять лекарство, необходимо обращаться к врачам.

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